رابعة الزيات ترد على الاتهامات بسرقة فكرة برنامج ست الستات

جهينة نيوز

قررت الإعلامية رابعة الزيّات التمهيد لكسر الصمت الذي اختارته على خلفية اتهامات بـ"سرقة" فكرة برنامج "ست الستات" الذي أطلّت مقدّمةً فيه بحلقة تجريبية نشرها المخرج نضال بكاسيني في حسابه عبر "إنستغرام"، قبل برنامج كارلا حداد "ست وستات" ""أل بي سي آي".

وغرّدت قائلة في حسابها عبر "تويتر": "بخصوص البلبلة اللي صارت حول برنامج "ست الستات"، أنا لمّا بدي احكي بحكي حقائق وبرد بوقائع لا بتهديد ولا بشتائم. أما بالنسبة للصحافة اللي عم تواكب أقول: انقلوا المعلومة كاملة لأن المفروض تكونوا صوت الحقيقة مش أتباع!"، وختمت تغريدتها بهاشتاغ: "رح احكي، صاحب الحق سلطان".