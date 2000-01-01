ترامب: إدارتي الناجحة جعلت إيران تدفع ثمنا باهظا!

الأحد, 31 آذار 2019 الساعة 10:47 | سياسة, عالمي

ترامب: إدارتي الناجحة جعلت إيران تدفع ثمنا باهظا!

جهينة نيوز

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته جعلت إيران تدفع ثمنا باهظا لقاء "سلوكها الشرير"، مؤكدا أن إدارته حققت نجاحا كبيرا في هذا الاتجاه.

وكتب ترامب على "تويتر": "نجحت إدارتي في جعل إيران تدفع ثمنا باهظا لأساليبها الشريرة، بلا أن يكلفنا ذلك نحن وحلفاءنا أي شيء".

وتابع: "هذا هو توصيفي لإنجازات السياسة الخارجية... نحن نصبح أكثر قوة في العالم... شاهد وراقب".

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 8 مايو 2018 انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران، وفرض عقوبات أمريكية عليها، مما لاقى تنديدا دوليا كبيرا.


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