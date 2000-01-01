قائد الجيش الإيراني يتخذ قرارا بشأن منطقة الجنوب استعدادا لـ"كارثة"!

الأحد, 31 آذار 2019 الساعة 10:35 | سياسة, عالمي

قائد الجيش الإيراني يتخذ قرارا بشأن منطقة الجنوب استعدادا لـ

جهينة نيوز

كشف المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد شاهين تقي خاني، عن صدور أمر عسكري بتعيين الأدميرال حبيب الله سياري، قائدا لعمليات الجيش، لمواجهة أزمة السيول المحتملة في محافظة خوزستان، جنوب غربي البلاد حسبما ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا)، اليوم الأحد.

ونقلت الوكالة عن العميد تقي خاني، قوله: "أصدر القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبدالرحيم موسوي، أمرا بتعيين مساعد الشؤون التنسيقية لقائد الجيش، الادميرال حبيب الله سياري، قائدا لعمليات الجيش في لجنة مواجهة الأزمة في خوزستان.

وتابع: "الهدف من ذلك هو الاستفادة من طاقات الجيش في مجال خدمة الشعب وإدارة الأزمة".

وجاء ذلك في ضوء التحذيرات من حدوث السيول واحتمال وقوع كارثة في محافظة خوزستان.

وتابع المتحدث باسم الجيش الإيراني: "جميع وحدات الجيش في منطقة الجنوب ستكون تحت إمرة الأدميرال سياري لخدمة الشعب".

وأضاف: "الجيش يقف دوما إلى جانب الشعب في الحوادث والأزمات".

 


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