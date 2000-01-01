استئناف منح القروض الزراعية بطرطوس بعد توقف دام أكثر من 5 سنوات

جهينة نيوز

بعد توقف دام أكثر من خمس سنوات فتح المصرف الزراعي بطرطوس أبوابه مستأنفاً قروضه للزراعيين على اختلاف أنواعها القصيرة والمتوسطة وطويلة الأمد.

وأوضح المهندس قصي عبد اللطيف مدير فرع المصرف الزراعي بطرطوس أنه بعد فترة من التوقف تم استئناف منح القروض القصيرة المتعلقة بالبلاستيك والأشجار المثمرة والمحاصيل الحقلية.

كما تم استئناف القروض ولكافة الغايات بشكل متتابع ضمن فترات زمنية حيث تم منح قروض متوسطة لشراء الأبقار والجرارات والعزاقات الى أن استكمل المصرف منح كافة أنواع القروض وذلك مع نهاية عام 2018.

وأكد أن قيمة القروض الممنوحة خلال 2018 بلغت في قطاع عمل المصرف حوالي 166 مليوناً تنوعت بين قروض قصيرة الأمد كخدمة الأشجار المثمرة والمحاصيل الحقلية وإصلاح المجموعات المائية وخدمة الزراعة المحمية وتمويل دودة الحرير وشراء أعلاف وعجول وخراف تسمين وشراء المواد الأولية للمهن والحرف وخدمة المداجن وغيرها، لافتاً الى ان القروض المتوسطة فتمنح لغايات استصلاح أراضي وتمويل استصلاح أراضي جبلية وسهلية وتمويل مشاريع الري وبناء خزانات بيتونية وتمويل شراء تجهيزات توليد الطاقة الكهربائية المتجددة وشراء تجهيزات المداجن وخلايا النحل، بالإضافة لتمويل زراعة الفطر وشراء الجرارات والحصادات والعزاقات.

أما القروض طويلة الأمد فهي تشمل إنشاء مستودعات وبرادات وحظائر ومداجن وتجهيزات معاصر الزيتون ومعامل تصنيع الأعلاف وتصنيع وتكرير الزيوت النباتية.

وبين أنه تم رفع معدلات قيمة القروض كي تتناسب مع الأسعار الرائجة، علماً أن فوائد هذه القروض الممنوحة بسيطة ومتناقصة.

حيث تبلغ نسبة الفائدة للقروض القصيرة 9% للقطاع التعاوني و10 %للقطاع الخاص. أما القروض المتوسطة 10%للتعاوني و 11% للخاص والقروض طويلة الأمد 11%للتعاوني و12% للزراعي أو الصناعي أما الخاص 13%.

وأوضح المهندس عبد اللطيف أنه تم توقيع اتفاقية بين المصرف الزراعي (الإدارة العامة) والصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية لمنح قروض للمستفيدين من الصندوق.

واضاف مع بداية العام 2019 تم منح كل القروض التي تم التسجيل عليها من الفلاحين وعلى مختلف أنواعها منوهاً أن الإعفاءات التي صدرت مؤخراً وفق القانون 46 لعام 2018 شملت جميع القروض المستحقة و تم الإعفاء من جميع الفوائد العقدية وغرامات التأخير باستثناء قروض القطاع الخاص الذي يتجاوز الـ 5 مليون والري الحديث وقروض بنك الاستثمار الاوروبي حيث بلغ عدد المستفيدين من الاعفاءات حوالي 1700مزارع.

وختم بالقول إن المصرف يقدم كافة أنواع الأسمدة وفق المعادلة السمادية الموجودة ضمن جدول الاحتياجات.