200 مدرس في التصفيات النهائية لأولمبياد المدرسين

جهينة نيوز

بمشاركة 200 مدرس ومدرسة من المتأهلين عن تصفيات المحافظات انطلقت أمس على مدى ثلاث ساعات متواصلة اختبارات التصفيات النهائية للأولمبياد العلمي الخامس للمدرسين الذي تقيمه هيئة التميز والإبداع بالتعاون مع وزارة التربية في علوم (الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، علم الأحياء، المعلوماتية) حيث جرت الاختبارات العلمية في مدرجات كلية الهندسة المدنية بجامعة دمشق وفي التوقيت نفسه جرت اختبارات المعلوماتية في مركز الباسل للمعلوماتية.

وبينت هيئة التميز والإبداع أن أولمبياد المدرسين يهدف إلى المساهمة في خلق شريحة مبدعة من المدرسين قادرة على الإبداع والابتكار ومواكبة التطوّر المستمر في العملية التدريسية بجوانبها كافّة (طرائق تدريس - طرق تفكير إبداعي وتحفيز المدرسين في مدارس القطر في اختصاصات الأولمبياد وتنمية روح التنافس الإيجابي بينهم. إضافة إلى إبراز الموهوبين في تلك الاختصاصات على مستوى المدرسين، وتشجيعهم على تنمية قدراتهم العلمية، وبث روح التعاون بين المدرسين وتبادل الخبرات فيما بينهم، وتعزيز ثقافة الأولمبياد العلمي بين الكوادر التدريسية، وزيادة اهتمام المدرسين بالأولمبياد واكتشاف المتميّزين من الكوادر التدريسية واستثمار طاقاتهم في جوانب مختلفة.