أبراج يوم الأحد مع سمر عمران

مولود اليوم3/31: طيب، حنون، تعمل بطاقة عالية للوصول للنجاح المطلوب، حكيم، قنوع، صاحب مواهب بحاجة لشخص يوقظ هذه المواهب ويبلورها في مختلف الفنون، ناجح، الفترة القادمة تغيير مكان اقامة تحسن في الظروف، للبعض مشروع ارتباط، للبعض سفر طويل، للبعض استقبال زوار واوراق ومعاملات.

جهينة نيوز-خاص

برج الحمل: تلعب دور الرائد في محيطك تنطلق بقيادة مجموعة وتؤثر في مجموعتك نهار ايجابي للقاء الأحبة سهرة ولهو مع الأصدقاء قدامى وجدد تكتشف أشياء جديدة مكسب مالي ومعنوي، للبعض تطلب أمنية وتحققها.

برج الثور: تركز على اعمالك مصالحة واستقرار على الصعيد العائلي وتجد حلول لبعض المشاكل تميل للرفاهية وتبذير الاموال، للبعض خسارة عقود عمل انتبه من وقوع ضحية غش، للبعض فرصة عملية كبيرة قادمة الك وتعمل على بناء سد جديد.

برج الجوزاء: تتهيأ اليوم للوصول الى قناعة جديدة تقدم تضحيات، تتخلص من معانات وازعاجات سابقة تفكر في سفر تستقبل وتودع زوار تكسر حواجز وهمية اوراق ومعاملات تجد حلول لاختلاف الاراء، للبعض ازدهار بالعمل التجاري وتحقيق ارباح.

برج السرطان: اتبع برنامج يضمن لك تجاوز العقبات التي تعترض طريقك تشهد اليوم دخول في مرحلة مالية نشاطات واشياء جديدة حسابات دفعات فواتير استحقاقات ابتعد عن الاعداء قد تتعرض لخدوش بسيطة بسبب الاستحقاقات، للبعض مرافقة مريض.

برج الأسد: تحديات تواجهك وتعترضك المتاعب بسبب وجود القمر ببرج الدلو ينصحك الفلك بالتزام الهدوء حتى تتفادى اي ازمة، ركز على شراكة تسمع اخبار من خارج المكان، انتبه على اعمالك من الصعوبات والمخالفات القانونية حتى تصل الى حلمك.

برج العذراء: تزداد مسؤولياتك تواجه صعوبات تنقلات كثيرة أخبار عملية لا تضيع وقتك بعمل سطحي نظم جدول أعمالك ومواعيدك، موعد مهم يمنحك الراحة وتعبير عن ذاتك تهتم بادائك، انتبه على صحتك.

برج الميزان: يقترب الحظ من اجوائك تمتلك رؤية ايجابية للحياة تنقلات سهرات تكتشف امور جديدة اشرح وجهة نظرك صوتك مسموع للجميع، للبعض اهتمام باولاد، للبعض تتلقى دعوة وتسمع خبر مهم.

برج العقرب: حماس لتعزيز استقرارك تعيد النظر بأمور عائلية تجد حلول لخلافات ومصالحة مع الأهل، عزز طاقاتك واتبع السلام مع العائلة، مساء عرقلة وخسارات متعددة بسبب وجود القمر ضمن مربعك لذلك حافظ على هدوئك وابتسم لتجاوز المرحلة وتنجح بجميع مشاريعك انت على وشك الحصول على مستوى معيشي افضل.

برج القوس: زيارات واجتماعات تمتلك قدرة على الاقناع بذكاء تروج افكارك ونجاحاتك كل الاحتمالات مفتوحة اليوم والخيارات متاحة، مشغول بامور مالية تفتح مواضيع حركة وتواصل سفرات قصيرة نهار بركة واخبار سارة تكتشف اسرار تحصل على شكر مقابل عملك الكبير.

برج الجدي:تنظم فواتيرك واقساطك تنجح في عملك انتبه من مصاريف زائدة نفقات غير ضرورية استخلص الحكمة من تجاربك السابقة، خليك صريح وخاصة انشغالك بالامور المالية يسبب فهم الشريك الخاطئ لك، نهار هادئ ونشيط حظوظ اعمال تحصل على وعود وتبلغ مراكز تسمع اخبار سعيدة انتبه وعيش هذا اليوم بثقة تحصل على السلام المالي القادم الك.

برج الدلو: تشعر براحة ووضع افضل بعد تعب تغير بالمعطيات الامل يجعلك تنتظر وتصبر ولحسن حظك تدفع بمصالحك وتستعيد سيطرتك وتمسك بزمام الامور وتلتقط الاشارات بسرعة وتعيش انطلاقة جديدة على صعيد شخصي.

برج الحوت: الاضواء عليك وعلى علاقاتك تدعم خطواتك انهي امورك اليوم كن حذر الخطأ غير مسموح به، اترك باب الحوار مفتوح ولا تأخذ قرار متسرع الأوضاع غير ملائمة، بالعموم تعامل بايجابية مع جميع الامور.