ناشطون : سيدة بكل الزعماء العرب المجتمعين في تونس

جهينة نيوز:

أثارموقف سيدة أمريكية اعترضت على سياسية بلادها العدوانية تجاه دول الشرق الأوسط و تهكمت من تحالفاتها و لا سيما مع المملكة السعودية ردود فعل مقارنة بين موقف الحكام العرب و الموقف الجريء لتلك السيدة .

سيدة أمريكية جعلت مستشار ترامب لشؤون إيران يبدو كأحمق في كرسيه عاجز عن الإجابة و عن الحركة ليتدخل مرافقوه لمنعها بالقوة من التعبير عن رأيها ولكن استمرت في إيصال رسالتها التي تتلخص في وجود الكثير من الأمريكيين يرفضون سياسة بلادهم التي تهدد السلم الدولي قائلة : "حلفائنا في المملكة العربية السعودية خطر على العالم" و قالت لماذا الخروج من الاتفاق النووي مع إيران و كل العالم حتى حلفائنا في الغرب يريدون الاتفاق, و تسائلت ماذا جنينا من الحرب على العراق ماذا جنينا من الحرب على ليبيا , الشعب السوري يتألم لماذا لا تتجرؤون و تتحدثوا عن اليمن, لا نريد حرب جديدة في الشرق الأوسط و للمفارقة فقد طرحت بعض مقولات ترامب التي أوصلته لكرسي الرئاسة و هي مقولة جدوى الإنفاق على الحروب التي لا تنتهي.

الناشطون قالوا إنها : إمرأة بمئة دبلوماسي عربي قفزت على ناقل الصوت بعد أن أنهى مستشار ترامب للشؤون الإيرانية كلمته واعترضت على الحرب المزمعة ضد إيران , فيما كتب ناشطون : سيدة بكل الحكام العرب المجتمعين في تونس.