صور- شركة غربية عالمية تسوق منتجاتها بصورة سماحة السيد حسن نصر الله

جهينة نيوز:

نشرت شركة ملابس "H&M" الغربية و العالمية إعلان لتسويق منتجاتها و نشرت صورتين لرجل يقرأ الجريدة و هو يرتدي ملابس الشركة السويدية العالمية و يظهر على الجريدة في الصورتين صورة سيد المقاومة سماحة السيد حسن نصر الله الامين العام لحزب الله, و من يرى الصورتين سيعتقد أن تقريب الصورة و إظهار صورة سيد المقاومة مقصود من قبل الشركة.

و أثارت الصور جدل الناشطين حيث كتب أحدهم : قريبا سيقوم اللوبي الصهيوني بإرغام الشركة على سحب الاعلان, فيما كتب ناشط آخر : حسناً سنشتري ملابس هذه الشركة , فيما توقع آخرون أن الشركة تستثمر صورة سيد المقاومة لتسويق منتجاتها لما له من محبة في قلوب العرب و غير العرب بفعل إنتصارات المقاومة العسكرية و الاعلامية على العدو الصهيوامريكي.

المصدر: جهينة نيوز - تويتر