بالفيديو.. قصة إنسانية وراء محاولة قاصر اقتحام الموكب الملكي في المغرب

جهينة نيوز:

كشفت السلطات المغربية أن قصة إنسانية كانت وراء محاولة القاصر البالغ من العمر 17 عاما لاجتياز الترتيبات الأمنية أثناء مرور الموكب الملكي .

وكان بث تلفزيوني حي أظهر رجلا يركض صوب سيارة تقل العاهل المغربي بعد فترة وجيزة من وصول البابا فرنسيس إلى المغرب، السبت، ولكن رجال الأمن سارعوا بالإمساك به.

و بحسب وكالة رويترز ، كان الملك محمد السادس يقف في سيارة مكشوفة يلوح للجماهير التي كانت مصطفة على جانبي شارع بالرباط ضمن موكب سيارات يضم سيارة البابا".

ونقلت وكالة "المغرب العربي للأنباء" ، اليوم السبت ، أنه "علم لدى مصالح الأمن الإقليمي بمدينة سلا، أنه جرى توقيف القاصر الذي تعمد اجتياز الترتيبات الأمنية والاقتراب من الموكب الملكي، أثناء مروره بشارع ابن الخطيب في اتجاه صومعة حسان بمدينة الرباط".

وأشارت الوكالة إلى أن "بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني ذكر أنه، حسب المعلومات الأولية للبحث، فإن القاصر البالغ من العمر 17 سنة، والقاطن بمدينة سلا، حاول الاقتراب من السيارة الملكية لاستعطاف جلالة الملك، نصره الله، بسبب الوضع الصحي لوالديه".

وتتابع السلطات التدقيق بالأمر وإجراءات البحث، من أجل الكشف عن جميع الظروف والدوافع والملابسات المحيطة بهذا الحادث.

المصدر وكالات