بالفيديو.. ميسي يقود برشلونة للفوزعلى إسبانيول

جهينة نيوز:

عزز برشلونة تربعه على عرش صدارة الليغا، بعد فوزه بهدفين نظيفين على جاره إسبانيول،اليوم السبت، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ 29 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وافتتح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي التسجيل للبلوغرانا، في الدقيقة 71، من ضربة حرة مباشرة اصطدمت كرته برأس لاعب إسبانيول، فيكتور سانشيز ماتا، وغيرت من مسارها قبل أن تعانق شباك الضيوف.

وعاد الساحر ميسي وسجل الهدف الثاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، في الدقيقة الأخيرة من زمن اللقاء، الذي أقيم على ملعب "كامب نو".

وعزز برشلونة تربعه على عرش صدارة الليغا، برصيد 69 نقطة، مبتعدا بفارق 13 نقطة عن أتلتيكو مدريد، الذي يحل ضيفا على ديبورتيفو ألافيس، في وقت لاحق من اليوم أيضا.

بينما تراجع فريق إسبانيول إلى المركز الرابع عشر، برصيد 34 نقطة.