العلم السوري في المواجهات مع قوات الاحتلال داخل فلسطين المحتلة – فيديو

جهينة نيوز:

منذ بدء الحرب على سورية ولا يفارق العلم السوري فعاليات الأشقاء الفلسطينيين في الداخل المحتل, كتعبير عن المصير المشترك للشعبين و للتعبير عن التضامن مع سورية التي لازالت بدورها على مواقفها المبدئية تجاه فلسطين رغم كل الويلات التي حلت بها.

و خلال مسيرات فعاليات يوم الأرض في الأراضي الفلسطينية المحتلة رفع الأشقاء الفلسطينيون العلم السوري و الاعلام الفلسطينية و ذلك خلال مواجهات مع العدو الصهيوني في المدخل الشمالي لمدينة البيرة الصامدة و في فعاليات أخرى.

و يذكر أن قمع قوات الاحتلال للمحتجين الفلسطينيين في يوم الأرض خلفت خمس شهدء و مئات الجرحى في الاراضي الفلسطينية المحتلة.