عندما يكذب الاعلام الفرنسي لحماية ماكرون – فيديو صادم

جهينة نيوز:

من يقرأ الأخبار الفرنسية هذا اليوم سيعتقد للوهلة الأولى أن إحتجاجات السترات الصفراء تلاشت فالتقديرات الإعلامية كانت ما بين 150 محتج و في أحسن الاحوال 5600 محتج في كل فرنسا و لكن حين تراقب مشاهد المحتجين التي نشرها ناشطون ستدرك للوهلة الأولى أن نظام ماكرون يلجأ للكذب بسبب الأزمة التي يعيشها.

نفاق الاعلام الفرنسي دفع ناشطين فرنسيين لعرض مشاهد من المظاهرات التي خرجت اليوم بتاريخ 30اذار مارس2019 رغم منع السلطات الفرنسية مواطنيها من حق التظاهر.

المشاهد التي نشرها الناشطون الفرنسيون تظهر عشرات آلاف المحتجين في تظاهرة واحدة فقط من بين عشرات المظاهرات التي خرجت, و علق ناشط على الفيديو شاهد الـ 150 متظاهر مع رمز ساخر و كتب يرجى مشاركة الفيديو ليراه العالم.