ثلاثة شهداء و316 إصابة في مسيرة شرقي قطاع غزة

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية،عن استشهاد ثلاثة مواطنين فلسطينيين، اليوم السبت، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال مشاركتهما في مسيرة "مليونية الأرض والعودة" التي دعت إليها الفصائل، من أجل إحياء ذكرى "يوم الأرض"، ومرور عام على انطلاق "مسيرات العودة".

و أوضحت الوزارة أن عدد الاصابات التي وصلت الى المستشفيات بلغ 316 إصابة بجروح مختلفة، منهم 86 طفلا، و29 سيدة.

وأكدت الوزارة اصابة ثلاثة مسعفين بالرصاص الحي والاختناق بالغاز، فيما تضررت ثلاث سيارات اسعاف بشكل جزئي، فيما أصيب ستة صحفيين

وزار الوفد الأمني المصري مخيم العودة شرق قطاع غزة، وسط حراسة أمنية مشددة، لمراقبة سلمية التظاهرة، وفق ما نصت عليه التفاهمات بين حماس وإسرائيل بوساطة مصريةّ .

وقالت مصادر صحفية: إن هناك انتشاراً لعناصر من الفصائل الفلسطينية بزي خاص بين المتظاهرين؛ لمنع اقترابهم من السياج الأمني بين غزة وإسرائيل.

المصدر وكالات