نيكولاس كيج ينفصل عن زوجته بعد زواج دام 4 أيام فقط ؟!

السبت, 30 آذار 2019 الساعة 20:29 | ثقافة وفن, أخبار الفنانيين

نيكولاس كيج ينفصل عن زوجته بعد زواج دام 4 أيام فقط ؟!

جهينة نيوز:

يبدأ الممثل الأمريكي نيكولاس كيج ( 55 عاما ) بإجراءات الانفصال عن زوجته إيريكا كويكي، التي تزوج بها الأسبوع الماضي في لاس فيغاس.

وهذا هو الزواج الرابع لكيج،الذي لم يدم سوى 4 أيام فقط وكان كيج متزوجا في السابق من باتريشيا أركيت، بين عامي 1995 و2001، ومن بعدها تزوج بليزا ماري بريسلي لمدة 4 أشهر، قبل أن يتزوج بأليس كيم عام 2004.

وقد رزق كيج وكيم بمولود ذكر، بعد عام من الزواج، ولكنهما انفصلا في 2016 ولكيج ابن ثان من صديقته كرستينا فولتون .

ولمع نجم كيج، الحائز على الأوسكار، في الثمانينات بأفلام مثل Valley Girl، وRaising Arizona، وMoonstruck.


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