محتجو السترات الصفراء في شوارع فرنسا رغم منع التظاهر واستمرار القمع

جهينة نيوز:

نزل ناشطو السترات الصفراء إلى الشارع مجددا اليوم في باريس وغيرها من المدن الفرنسية للتعبير عن رفضهم سياسات الرئيس ايمانويل ماكرون والمطالبة باستقالته وذلك رغم قرارات منع التظاهر الصادرة عن السلطات واستمرار القمع بحقهم.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن المئات من المحتجين تجمعوا أمام محطة القطارات غار دو لست في باريس مرددين هتافات تعبر عن غضبهم من عدم استجابة ماكرون وحكومته لمطالبهم وصفت احداها ماكرون بـ “الوغد” والذي يستمر في مماطلته ومحاولة التلاعب للتهرب من الاستجابة للمحتجين.

وفي بوردو جنوب غرب فرنسا تظاهر المئات من المحتجين على الرغم من إصدار السلطات قرارا بمنعهم من دخول وسطها.

وفي أفينيون جنوب البلاد منعت الشرطة أي تجمع أو تظاهرة داخل المدينة وفي المحاور الجانبية كما منعت السلطات الأمنية في سانت اتيان وتولوز وابينال وروان وليل التظاهرات والتجمعات.

وكان آلاف المحتجين من حركة السترات الصفراء تظاهروا السبت الماضي في شوارع باريس ومدن أخرى وسط إجراءات أمنية مشددة اتخذتها الحكومة في حين اعتقلت الشرطة أكثر من 70 شخصا.

وبدأت الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة ضد الرئيس الفرنسي وسياساته والتي أطلق عليها اسم السترات الصفراء في ال17 من تشرين الثاني الماضي وسرعان ما انتشرت في كل أنحاء فرنسا كما انتقلت إلى دول أوروبية أخرى وواجهت السلطات الفرنسية هذه الاحتجاجات بقمع مفرط أدى إلى سقوط العديد من الضحايا واعتقال الآلاف.