ترامب يتخلى عن دعم ثلاثة دول في أمريكا الوسطى

جهينة نيوز:

رغم ان تلك المساعدات لسيت سوى جزء صغير جداً من أرباح الشركات الامريكية في تلك الدول قررت الولايات المتحدة الأمريكية التخلي عن دعم بعض الدول في أمريكا الوسطى ومنها غواتيمالا والهندوراس والسلفادور.

وكشفت قناة "ABC" الأمريكية بحسب مصادر في وزارة الخارجية أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمر بتعليق تقديم الدعم المباشر لثلالة دول وهي غواتيمالا وهندوراس والسلفادور.

وأشارت القناة إلى أنه بأمر من وزير الخارجية مايك بومبيو وتعليمات ترامب بوقف برامج المساعدات الخارجية لـ"المثلث الشمالي" المرصودة للهذه الدول في العامين الماليين 2017 و2018".

وبحسب صحيفة "بوليتيكو" فإن الكونغرس الأمريكي خصص حوالي 627 مليون دولار لبلدان أمريكا الوسطى.