في سابقة من نوعها... ألمانيا تسلم سورية مطلوب و ترحله الى دمشق مباشرة

جهينة نيوز:

ألغت السلطات الألمانية إقامة لاجئ سوري وقامت بترحيله إلى دمشق مباشرة في سابقة من نوعها منذ بدءء الحرب على سورية و قيام السلطات التركية بإرسال الإرهابيين الى إدلب لترحيل المواطنيين السوريين و تسهيل هجرتهم و تقاسمهم على الغرب و تركيا علماً بأن منع عودة اللاجئين في الوقت الحالي بالتزامن مع التحضير لصفقة القرن يوحي بأن واشنطن و أدواتها يريدون إستخدام ورقة اللاجئيين السوريين ضد سورية بهدف حرمان اللاجئين الفلسطينيين من حقهم بالعودة.

وبالعودة الى الخبر نقل موقع "دبليو في" (WV) الألماني عن وسائل إعلام محلية في في بلدة زنفتنبيرغ بجنوب شرق ألمانيا أنه تم ترحيل لاجئ سوري لأول مرة إلى سوريا وتحديدا إلى دمشق يوم الأربعاء الماضي.

ويعتبر هذا الإجراء (الترحيل إلى سوريا مباشرة) هو الأول من نوعه منذ تدفق موجات اللاجئين إلى ألمانيا بعد بداية الحرب على السورية.

وذكرت الصحيفة إن الرجل البالغ من العمر 38 عاما و مطلوب للسلطات الألمانية والذي كان يتمتع بإقامة مؤقتة محكوم عليه عدة مرات ومدان في عدة قضايا في مكان إقامته في "أوبرشبيرفالد ـ لاوزيتس" بشرق ألمانيا قد غادر ألمانيا جوا متوجها إلى بلاده سوريا وتحديدا إلى العاصمة دمشق دون أن تذكر تفاصيل عن اللاجيء إذا ما كان ينتمي لفصائل مسحلة.

وأضاف التقرير أن عدة محاولات قبل ذلك قد فشلت في ترحيله، ولكن يوم الأربعاء الماضي نجحت المحاولة، حسب تصريحات مسؤول البلدية في المنطقة زيغورد هاينتسه، وهو سياسي محلي غير مستقل.

وأكد المسؤول الألماني أن إقامة السوري الذي عرف بالحرف الأول من اسمه وهو "ز" قد انتهت وغادر مكان إقامته نهائيا ولن يعود إليه مرة أخرى.

وبين التقرير أن اللاجئ السوري قام بأعمال غير قانونية في منطقته في شهر كانون الثاني/ يناير، حيث قام برمي كراسي غرفة الانتظار جانبا وحاول تكسير زجاج شبابيك الغرفة من خلال ضربها بقدميه، رغم أن وجوده هناك كان لملء استمارة فقط لتجديد هويته الخاصة بإقامته كلاجئ في المنطقة.

ولم يعرف سبب خروج اللاجئ السوري عن طوره، لكن الشرطة تحدثت في حينها عن حالة نفسية طارئة وألقت القبض عليه ووضعته تحت سيطرتها.

من جانبه، قال المسؤول البلدي هاينتسه إن اللاجئ السوري كان بمثابة "قنبلة موقوتة ويخلق المشاكل من حيث لا تدري ويساهم في تصعيدها دوما". مضيفا أن اللاجئ مثل في 13 قضية أمام المحاكم المحلية.