رئيسة حزب تركي: أردوغان يمارس الإرهاب ضد معارضيه

جهينة نيوز:

وصفت الرئيسة المشتركة لحزب الشعوب الديمقراطي التركي بارفين بولدان أسلوب رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان ضد معارضيه بـ”الإرهابي والاستفزازي”.

وقالت بولدان أمام تجمع انتخابي في مدينة دياربكر جنوب شرق تركيا: “لا ندري لماذا يسلك أردوغان هذا السلوك ويهدد ويتوعد الجميع” مضيفة: إنه “يتهم أحزاب المعارضة بالإرهاب والخيانة الوطنية بينما هو من يمارس الإرهاب بحق المعارضين”.

وعبرت بولدان عن قلقها من احتمالات لجوء نظام أردوغان إلى تزوير نتائج الانتخابات بعد أن أظهرت جميع الاستطلاعات تراجع حزبه ورجحت خسارته العديد من المناطق التي كان يسيطر عليها.