مسيرة شعبية ووقفة احتجاجية بمخيم العائدين في اللاذقية بذكرى يوم الأرض وتنديداً بإعلان مخيم العائدين

جهينة نيوز:

نظمت الفصائل الوطنية الفلسطينية في مخيم العائدين في اللاذقية اليوم مسيرة شعبية بمناسبة ذكرى يوم الأرض ووقفة احتجاجية تنديداً بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الجولان السوري المحتل.

وجابت المسيرة شوارع المخيم وعزفت خلالها الفرقة النحاسية المعزوفات الوطنية ورفع المشاركون الأعلام الوطنية الفلسطينية والسورية وصور السيد الرئيس بشار الأسد واللافتات التي تؤكد على حق استعادة الحقوق المغتصبة في فلسطين والجولان وكل ذرة من التراب المغتصب مشددين على حتمية انتصار حلف المقاومة على المؤامرات التي تستهدف المنطقة العربية.

وأصدرت الفصائل الفلسطينية بهذه المناسبة بياناً أكدت فيه “أن إحياء ذكرى يوم الأرض تعبير عن التجذر بالأرض والتمسك بالحقوق وبالهوية الوطنية وتخليد لذكرى الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم دفاعاً عن أرضهم وهويتهم وكذلك التمسك بخيار الكفاح المسلح سبيلاً لاسترجاع الحقوق المغتصبة”.

وأدان البيان إعلان ترامب حول الجولان السوري المحتل مؤكداً أنه باطل ولا أثر قانونياً له ويشكل انتهاكاً للقانون الدولي والقرارات الدولية التي تؤكد أن الجولان أرض سورية محتلة وأن جميع إجراءات كيان الاحتلال الإسرائيلي بشأنه باطلة ولاغية.