بلغاريا ترفض إقامة قواعد بحرية لحلف الناتو

جهينة نيوز:

أعلن وزير الدفاع البلغاري كراسيمير كاراكاشانوف أن بلاده لن تسمح بنشر قواعد بحرية لحلف شمال الأطلسي ناتو على أراضيها.

ونفى كاراكاشانوف في تصريح لوكالة تاس الروسية أنباء ومعلومات روجتها بعض المواقع الالكترونية حول احتمال نشر قواعد جديدة لحلف الناتو على أراضي بلغاريا واصفا هذه الأنباء بـ”المزيفة” مشيرا إلى أنها تشكل جزءا من الحرب الهجينة التي يشهدها العالم حاليا.

وأوضح كاراكاشانوف أنه لم يتقدم أي أحد لبلغاريا بمقترح لفتح قواعد للناتو وإدخال سفن حربية أجنبية إلى البحر الأسود داعيا في الوقت ذاته إلى عدم تأجيج التوتر في المنطقة بطرح مثل هذه المعلومات المزيفة.