مادورو يعلن وصول طائرة المساعدات الصينية إلى فنزويلا

جهينة نيوز

نشر الرئيس الفنزويلي، ​نيكولاس مادورو، اليوم الأحد على حسابه الشخصي على "تويتر" صور لوصول المساعدات من الصين إلى فنزويلا.

وفي تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي الذي جاء مرفقا بالصور قال مادورو "وصول ​طائرة بوينغ​ صينية من طراز 747 تحمل 65 طنا من المعدات و​المستلزمات الطبية​".

وأعرب مادورو عن شكره للرئيس ​الصيني على خلفية المساعدات، ونشر صورة تجمعهما ملتقطة أثناء زيارة سابقة له إلى الصين، مشددا على أن "​فنزويلا​ تكسر الحصار الإمبريالي وتتقدم منتصرة".

والجدير بالذكر أن ​روسيا​ أيضا كانت قد أرسلت شحنتي مساعدات إنسانية خلال الأسبوع الحالي وتضمنت الأولى 35 طنا من ​الأدوية​، برفقة 100 جندي، ما أثار حفيظة ​الولايات المتحدة​.

وتشهد فنزويلا توترا متصاعدا، إثر إعلان رئيس الجمعية الوطنية خوان غوايدو، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، وسارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالاعتراف بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وتبعته كندا وكولومبيا وبيرو والإكوادور وباراغواي والبرازيل وتشيلي وبنما والأرجنتين وكوستاريكا وغواتيمالا وجورجيا ثم عدد كبيرمن الدول الأوروبية. فيما أيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو، الذي أدى مؤخرا اليمين الدستورية رئيسا لفترة جديدة من 6 سنوات.

وعقب ذلك، أعلن الرئيس المنتخب نيكولاس مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهما إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده، كما اتهم مادورو الولايات المتحدة، بالوقوف وراء الأحداث الأخيرة، كما اتهم رئيس البرلمان خوان غوايدو بانتهاك القانون والدستور، بعد إعلان نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد.