رجل يشل حركة القطارات في مدينة بريطانية!

جهينة نيوز

اعتقلت الشرطة البريطانية رجلا لتعطيله خط السكك الحديدية، اليوم السبت، بعدما اضطرت شركة يوروستار، التي تسير قطارات بين لندن وباريس وبروكسل، لتعليق جميع القطارات من وإلى بريطانيا لعدة ساعات.

وقالت يوروستار إن عودة خدماتها أصبحت ممكنة بعد الاعتقال، لكنها أوصت الركاب بتغيير خطط سفرهم إذا كان ذلك بمقدورهم، وشوهدت طوابير طويلة في محطة سانت بانكراس في لندن. وفقا لـ "رويترز".

وبثت وسائل إعلام محلية صور رجل على سطح المحطة ويحمل علم بريطانيا.

وقالت شرطة النقل البريطانية إن الرجل اعتقل لتعديه على ممتلكات وتسببه في إعاقة حركة القطارات وأنه أمضى الليلة الماضية على سطح المحطة.