بعد إعلان ترامب.. نتنياهو ينوي عقد جلسة حكومته في الجولان السوري المحتل

جهينة نيوز

ينوي رئيس حكومة الكيان الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو عقد جلسته الحكومية المقبلة في هضبة الجولان السورية المحتلة.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" صباح اليوم السبت بأن نتنياهو معني بعقد جلسة الحكومة الإسرائيلية المقبلة في هضبة الجولان السورية، وهي الجلسة التي ستوافق السابع من الشهر المقبل.

وذكرت القناة "كان" أنه رغم الظروف الأمنية الصعبة في إسرائيل، خاصة بعد إعلان الرئيس الأمريكي، رونالد ترامب، الاثنين الماضي، اعترافه بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلة، وهو ما يصعب معه عقد الجلسة الحكومية الإسرائيلية، التي تعقد صباح الأحد من كل أسبوع، في هذا التوقيت تحديدا.

وأوردت القناة أن نتنياهو نفسه هو المعني بعقد الجلسة الحكومية المقبلة على أراضي هضبة الجولان السورية المحتلة، في الوقت الذي أكدت القناة أن جلسة الغد الأحد الموافق الثلاثين من الشهر الجاري، لن تعقد، بسبب زيارة الرئيس البرازيلي، غايير بولسونارو، لإسرائيل.

وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن السابع من الشهر المقبل، سيوافق قبل 48 ساعة فقط من إجراء انتخابات الكنيست المقبلة، المقررة في التاسع من شهر أبريل/نيسان، وهو ما يزيد من الصعوبة الأمنية لعقد الجلسة الحكومية الإسرائيلية المقبلة في هضبة الجولان السورية المحتلة.

يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلية عقد جلسة حكومية في هضبة الجولان السورية المحتلة، في الثامن عشر من شهر أبريل/نيسان 2016، وهي المرة الأولى التي يجرى فيها هذا الحدث، خاصة وأن هضبة الجولان سبق أن احتلت في العام 1967، وفي حال نيه نتنياهو عقد جلسته الحكومية المقبلة، المقررة في السابع من الشهر المقبل، ستكون الواقعة الثانية من نوعها.