الفلسطينيون يحيون الذكرى الـ 43 ليوم الأرض بمليونية الأرض والعودة

جهينة نيوز

يحيي الفلسطينيون اليوم الذكرى الـ 43 ليوم الأرض الذي يصادف في الثلاثين من آذار من كل عام بمليونية الأرض والعودة ومسيرات وفعاليات مختلفة تؤكد تمسكهم بأرضهم وبمقاومة الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار دعوتها الفلسطينيين في القطاع المحاصر والضفة الغربية للمشاركة في (مليونية الأرض والعودة) بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لمسيرات العودة والتي تتزامن مع الذكرى الـ 43 ليوم الأرض تأكيدا على صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بالمقاومة حتى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقوفه صفا واحدا ضد “صفقة القرن” الرامية لتصفية القضية الفلسطينية.

ووصل عدد الشهداء الذين قضوا جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرات العودة وكسر الحصار منذ الثلاثين من آذار عام 2018 إلى 274 شهيدا إضافة إلى إصابة أكثر من 30 ألفا بجروح مختلفة وحالات اختناق بالغاز.

وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 يستعد الفلسطينيون للمشاركة في فعاليات مختلفة وبمسيرة في مدينة سخنين احتجاجا على جرائم الاحتلال وممارساته العنصرية بحق الشعب الفلسطيني وعدوانه المستمر على قطاع غزة المحاصر.

ويحيى الفلسطينيون في الثلاثين من آذار من كل عام ذكرى يوم الأرض تعبيرا عن تمسكهم بأرضهم وهويتهم الوطنية وتعود أحداث هذا اليوم إلى العام 1976 عندما عمت المظاهرات مختلف المدن والقرى الفلسطينية احتجاجا على استيلاء سلطات الاحتلال على 21 ألف دونم من أراضي مدينة الجليل بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 وقمعتها قوات الاحتلال بالرصاص ما أدى إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين وجرح واعتقال المئات.