ديلي تليغراف: على تيريزا ماي التنحي قريبا

السبت, 30 آذار 2019 الساعة 10:42 | اخبار الصحف, الصحف العالمية

ديلي تليغراف: على تيريزا ماي التنحي قريبا

جهينة نيوز

قالت صحيفة ديلي تليغراف اليوم السبت إن على رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التنحي من رئاسة الوزراء بعد التفاوض على تمديد مؤقت لعضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.

وقالت الصحيفة في مقال افتتاحي ”يجب عليها الآن أن ترى، أو يجب إبلاغها، أنها في حين يمكنها الاجتماع مع الاتحاد الأوروبي للتفاوض على تمديد خروج بريطانيا من التكتل، فإن هذه هي النهاية الطبيعية للطريق. يجب عليها أن ترحل من أجل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ومن أجل حزبها ومن أجل الديمقراطية نفسها“.

وعادة ما يقرأ كثيرون من أعضاء حزب المحافظين الذي تتزعمه ماي صحيفة ديلي تليغراف.


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