محمد صلاح لشيرين: "بنحبك"

جهينة نيوز

حرصت الفنانة شيرين عبدالوهاب على أن تقدم الشكر للاعب كرة القدم الدولي محمد صلاح، لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، وذلك في بداية حفلها الذي أقيم مساء الجمعة علي مسرح القرية العالمية بدبي .

وقالت شيرين في الفيديو إنها تلقت مكالمة تليفونية من محمد صلاح ليطمئن عليها.

وأضافت شيرين أن محمد صلاح أعلن دعمه لها، وقال لها "إحنا بنحبك، وخليكي جامدة".

واضافت إنها "إذا رزقت بصبي فستسميه محمد على اسم لاعب نادي ليفربول".

وتفاعل الجمهور معها بعد أن قدمت لصلاح التحية، وشهد الحفل حضور عدد كبير من محبي ومعجبي شيرين.

يذكر أن هذا الحفل هو الأول لشيرين بعد أزمتها مع نقابة المهن الموسيقية ومنعها من الغناء داخل مصر، بسبب بعض التعليقات التي صدرت عنها أثناء حفلها الذي أقيم مؤخرا في البحرين، التي اعتبرتها إدارة النقابة غير لائقة، وتسيء لسمعة مصر.