بالفيديو: المطرب عبدالله رويشد يتعرض لحادث أليم على المسرح!

جهينة نيوز

كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ امس الجمعة، عن تعرض المطرب الكويتي، عبد الله الرويشد، لحادث أليم، أثناء إحيائه إحدى حفلاته على المسرح.

ويظهر الفيديو، تعرض الرويشد لسقوط مؤلم على المسرح، وغرد آل الشيخ عبر حسابه على "تويتر": "الحمدلله على سلامة فنانا الكبير عبدالله الرويشد ومايشوف شر".

وتواجد عبد الله الرويشد مساء الجمعة، ​في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، للمشاركة في أمسية غنائية للشاعر عبد اللطيف البناي.

من جانبه قال مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "نأسف لتعثر الفنان الكبير عبد الله الرويشد قبل قليل على المسرح الوطني، ونطمئن الجمهور بأنه بصحة وعافية… سلامات يا بوخالد".