القبض على نشّالي حقائب النساء في السلمية

جهينة نيوز

ألقت عناصر قسم شرطة الشريعة في حماة القبض على المدعو (ع – م) لإقدامه على سرقة عدد من السيارات من أحياء الحميدية والصابونية وضاحية أبي الفداء.

وذكر اللواء خالد هلال قائد شرطة المحافظة أن المقبوض عليه كان يفتح أبواب السيارات ويشغلها باستعمال مفاتيح مطابقة بقصد اللهو والعبث وعثر في حوزته على أداة قص زجاج وعدد من المفاتيح مختلفة الأنواع.

وألقت عناصر الأمن الجنائي في منطقة سلمية القبض على كل من (أ – ح)و( ر-ن) لإقدامهما بالاشتراك مع متوارين على نشل الحقائب النسائية من أيدي النساء في الطرقات العامة في سلمية وتصريف مسروقات مستخدمي دراجات نارية.

كما ألقت عناصر شرطة قسم الحميدية في حماة القبض على كل من المدعو (ع – م)و (أ – م) و(ح –م) وفي حوزتهم 149 حبة كبتاغون و 111 حبة هيكزول بقصد الاتجار والتعاطي.

وأوضح قائد الشرطة أن التحقيقات مازالت مستمرة مع المقبوض عليهم لمعرفة المزيد من التفاصيل إن كانوا على اتصال مع متعاطين أو مروّجين آخرين.

من جهة ثانية, ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حماة كمية من الفستق المجروش في أحد مشاغل صناعة الحلويات العربية في حي جنوب الملعب غير صالحة للاستهلاك البشري

وذكر زياد كوسا -مدير التجارة الداخلية أن الفستق المضبوط فيه إصابات حشرية وبيوض وخيوط وشوائب غريبة وملوثة بمخلفات الحشرات, كما تم ضبط أداة لحقن الفروج بالماء بهدف زيادة الوزن في أحد المحلات في شارع ٨ آذار وأوضح كوسا أنه تم تنظيم الضبوط التموينية ومتابعة الإجراءات القانونية بحق المحلين.