أبراج يوم السبت مع سمر عمران

مولود اليوم3/30: حيوي، نشيط، شخصية بناءة وجريئة، حواسك حادة للغاية، بحاجة للراحة حتى تتفادى الصعاب، تحب الاستطلاع، رائد، مبدع، متميز بالمروءة وتقدس شعور الحرية، سنة تحملك ميول مهنية سفر مشاريع ووعود نشاط غير متوقع عروض جديدة دعوات ومفاجئات للبعض انتبه من اصدقاء السوء وللبعض خسارة مالية وتأخير في نتائج.

جهينة نيوز-خاص:

برج الحمل: نشيط اجتماعي يدعمك الاصدقاء بدعوات وتتبادل الاراء معهم والمقربين تهتم بقضاياك ومن حولك يقترب منك تسمع اخبار لها وقع ايجابي اطلب مساعدة تحقق امنية تقوم بنشاطات وتلتقي باشخاص جدد دعوة لمناسبات حلوة نهار للانطلاق وتعزيز الوجود عاطفيا متسرع ومع وجود الزهرة بالحوت انتبه على اعصابك.

برج الثور: تصطدم مع احد بمشاكل تثير غضبك وتفقد صبرك تشعر انك اسير حلقة مفرغة محاط باجواء سلبية، حقوقك مهددة لكن تصرفاتك استفزازية، الحنكة والدبلوماسية دواء ناجح لتخطي ازماتك حافظ على مكانتك الاجتماعية واستفد منها للحاضر والمستقبل مساعدة وبشائر حلول تتنفس الصعداء.

برج الجوزاء: يشغل بالك مشروع سفر بهدف هجرةاو سعي وراء عمل او انجاز خطوات تسبق الاتفاق النهائي بمشروع مشترك مع غرباء خارج البلد فترة مساعدة ومساندة الك من الفلك ومع وجود القمر ببرج الدلو يعطيك فرصة للانطلاق وتأسيس ميدان عمل جديد تركز على شخصيتك القوية تعامل بهدوء حتى لا تفقد عوامل ايجابية تمتلكها انتبه على صحتك.

برج السرطان: مشكلاتك مهنية وقلق مادي يسيطر على علاقاتك العائلية انتبه من تاثير على وقتك الحلو فواتير دفع مكسب تعامل مع مشاكل بهدوء ونضوج مع افراد عائلتك ملتزم تشعر بالثقة بعواطفك وعواطف المحبوب ادفع بمصالحك.

برج الأسد: معنوياتك ونفسيتك محبطة ركز على امور شراكة وتعب مرتبط نهارك بالتفاؤل قد يسود سوء تفاهم بعلاقتك العاطفية وتتعرض للفتن ضع هدفك امام عينيك رغم عرقلة وتاجيل تاخير بالمواعيد والغاءها.

برج العذراء: تلاحق العمل في معظم ميادين حياتك تسعى لايجاد باب فرج تصل من خلاله لمستوى افضل تنقل من مكان لاخر تهتم بامر صديق تقدم له مساعدة قدم واجباتك بدون تاخير ولا تدخل بمهام جديدة الاجواء العامة ضاغطة انتبه من غذائك دعم نفسك معنويا وصحيا وانتبه من مخالفة قانونية.

برج الميزان: مرتاح ومحظوظ وممتع نهارك حواسك حادة بحاجة للراحة لتفادي الاضطراب العصبي بسبب دعوات ولقاءات تبحث عن مكان راحة وتامل تشعر بالحيوية راقب نهارك يحملك حب وعاطفة وممارسة هوايات نجاحاتك جيدة المهم تجنب الطمع على جميع الاصعدة حتى بالحب وتفهم الاخرين صوتك مسموع للبعض تغيير مكان اقامة واخبار بخصوص اولاد.

برج العقرب: بداية نهار يشغلك بعض الطموحات والمخاوف تعمل بحزم اكبر تشتغل مشاريع بحاجة لتواصل مباشر مع العائلة واصلاح اعطال دائرة الضوء حول العائلة تلفت الانظار القمر ضمن مربعك ممكن يسببلك عرقلة وتاجيل واخطاء .

برج القوس: تزداد تنقلاتك زياراتك واثق من نفسك صوتك مرتفع يميل للامر تملك موارد واتصالات وسفر ومقابلات الحظ معك امور دراسية طرقات ومقابلات كثير الحركة والانشغال مضياف واجتماعي تلبي الدعوات.

برج الجدي: مع انتقال القمر منك الى برج الدلو تهتم بامور مالية تاخذ قرار احلام وامنيات تتحقق تحصل على مكاسب لانك اهل للثقة تسمع خبر مالي وتخوض مجالات كثيرة فرصة من استرداد دين ايجاد اشياء ضائعة هدفك مادي تفرز الاصدقاء انتبه على اموالك.

برج الدلو: القمر ببرجك تعبر شخصية قوية فترة جيدة لتحقيق مطالبك الشخصية بعد تعطيل دام اكثر من يومين الوضع يتغير للافضل تزداد ثقتك بنفسك تقترب من هدفك تعزز صداقاتك يتجدد نهارك رمز للحركة الفكرية وللحسم الاعمال وتبادل مع الاخرين مرتاح وتدفع بمصالحك.

برج الحوت: القمر ببرج الدلو كن حذر انت بموضع متلقي تحاول توضيح الامور وتبحث عن سعادة لا تجدها كن حذر بالمبادرات لا تعظم الأمور وحافظ على هدوئك ودبلوماسيتك انتبه من ضياع أشياء وصحتك وتجنب السرعة في قيادة السيارة نهار ناتج عن توتر عصبي لا تسمح للقلق يسيطر عليك.