ترامب: غير ضروري.. فرض عقوبات إضافية على كوريا الشمالية

جهينة نيوز:

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الجمعة، إنه قرر الأسبوع الماضي عدم فرض عقوبات إضافية على كوريا الشمالية، لأنه يرغب في الحفاظ على علاقة طيبة بزعيمها كيم يونغ أون، ولأن الشعب الكوري الشمالي «يعاني كثيرا» بالفعل.

وفي تصريح للصحافيين بمنتجعه في فلوريدا، قال ترامب «لم أكن أعتقد أن من الضروري فرض عقوبات إضافية في هذا التوقيت. هذا لا يعني أني لن أفرضها‭‭ ‬‬فيما بعد».

وقال ترامب إنه يرتبط بعلاقة طيبة للغاية مع كيم، مضيفا «أعتقد أن من المهم للغاية الحفاظ على هذه العلاقة، على الأقل لأطول فترة ممكنة».

المصدر رويترز