ترامب: قد أبحث الوضع في فنزويلا مع بوتين

جهينة نيوز:

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه قد يبحث الوضع في فنزويلا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت معين.

وقال ترامب في حديث للصحفيين، اليوم الجمعة: "نحن قد نبحث ذلك في وقت معين". وأضاف: "سأتحدث مع الكثير من الأشخاص، ربما مع فلاديمير بوتين وربما مع الرئيس الصيني شي جين بينغ".

وجاء ذلك بعد أن صرح مستشار ترامب للأمن القومي، جون بولتون في حديث لتلفزيون "رويترز" بأن ترامب لا يخطط في الوقت الحالي لإجراء اتصال مع بوتين حول العسكريين الروس في فنزويلا.

و يذكر أن هذا التصريح يأتي بعد يوم واحد من كلام لترامب نفسه يقول فيه بأن جميع الخيارات مفتوحة لاخراج القوات الروسية من فينزويلا داعياً روسيا لإخراج قواتها في إشارة الى وصول طائرتي شحن روسيتيين يحملان على متنهم حمولة و عسكريين روس.