الجيش يقضي على مجموعات إرهابية خرقت اتفاق منطقة خفض التصعيد

جهينة نيوز:

قضت وحدات من الجيش العربي السوري على مجموعات إرهابية ودمرت لهم أوكارا وآليات في بلدة الشريعة وجسر بيت الراس وتل الصخر والجبيسات وذلك في إطار الرد على خرقها اتفاق منطقة خفض التصعيد بريف حماة الشمالي.

و قامت وحدات الجيش العاملة بالريف الشمالي وبعد عمليات رصد بإستهداف تجمعات لإرهابيي ما يسمى “الحزب التركستاني” بضربات مركزة في بلدة الشريعة بريف حماة الشمالي.

و أسفرت ضربات الجيش عن القضاء على مجموعات إرهابية في البلدة وتدمير أوكارها.

و أفادت سانا أن وحدات الجيش استهدفت أيضا تجمعات لإرهابيي “الحزب التركستاني” في جسر بيت الراس بريف حماة الشمالي حاولوا التسلل والاعتداء على المواقع العسكرية والمناطق الآمنة.

و بينت أن ضربات الجيش أسفرت عن القضاء على مجموعات إرهابية بالكامل وتدمير ما بحوزتها من أسلحة وذخائر.

و قامت وحدات من الجيش بتدمير أوكارا وآليات لإرهابيي “جبهة النصرة” وقضت على عدد منهم وأصابت آخرين في أطراف بلدتي تل الصخر والجبيسات.

وأوقعت وحدات من الجيش أمس مجموعات إرهابية بين قتيل ومصاب في بلدتي الشريعة وتل الصخر بريف حماة الشمالي وفي محيط مدينة خان شيخون وقرية الخوين في منطقة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي.