الشرطة الجزائرية تنفي تقديمها لوسائل إعلام إحصائية حول عدد المتظاهرين بالعاصمة

جهينة نيوز:

فندت مديرية الإعلام للأمن الوطني الجزائري صحة ما نسبته إليها بعض وسائل الإعلام و منها رويترز بخصوص عدد المشاركين في مظاهرات اليوم الجمعة في الجزائر العاصمة.

وأصدرت المديرية بيانا قالت فيه:

تفند المديرية العامة للامن الوطني ما تم تداوله بخصوص تقديم ارقام لوسائل إعلام وطنية كانت ام اجنبية حول عدد المشاركين في المسيرات التي شهدتها الجزائر العاصمة اليوم الجمعه 29 مارس 2019.

كما تتبرأ المديرية العامة للأمن الوطني مرة أخرى كافة الوسائل الاعلامية بمختلف قطاعاتها و كذا مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي انها تتبرأ من الاخبار المنسوبة لمصالحها و التي لا ترسل عبر قنواتها الاتصالية الرسمية المفتوحة 24 ساعه على 24 ساعه طيلة ايام الاسبوع

المديرية العامة للامن الوطني - خلية الاتصال و الصحافة

وسبق أن أفادت وكالة "رويترز" بأن نحو مليون متظاهر احتشدوا وسط العاصمة الجزائرية اليوم الجمعة للمطالبة بتنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وذلك استنادا إلى أقوال ضباط من الشرطة في مكان الاحتجاجات بحسب مزاعم رويترز.

كما قالت "رويترز" نقلا عن شهود عيان إن الشرطة استخدمت مدافع المياه والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المحتجين, فيما نفط الشرطة إستعمال الرصاص المطاطي .

وكالات - RT