ترامب يهدد بإغلاق الحدود مع المكسيك

جهينة نيوز:

هدد الرئيس الأمريكي بإغلاق الحدود الأمريكية مع المكسيك في حال لم توقف الأخيرة تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود.

وقال ترامب للصحفيين في ولاية فلوريدا، اليوم الجمعة، في معرض حديثه عن الحدود: "سنبقيها مغلقة لمدة طويلة. أنا لا ألعب اللعبات، وعلى المكسيك أن توقف ذلك".

وأشار إلى أنه قد يغلق الحدود أمام "كل التجارة" مع الجارة الجنوبية للولايات المتحدة.

وقبل ذلك هاجم ترامب الديمقراطيين عبر "تويتر" بسبب ما وصفه بـ "أضعف قوانين الهجرة في العالم". ودعا الكونغرس لتغيير التشريعات الخاصة بالهجرة.

وأضاف: "في حال لم توقف المكسيك كل الهجرة غير الشرعية المتجهة إلى الولايات المتحدة عبر حدودنا الجنوبية، سأغلق الحدود أو أجزاء كبيرة منها الأسبوع المقبل".

يذكر أن "تعزيز أمن الحدود الجنوبية" كان من بين الأولويات المعلنة لسياسات دونارد ترامب. وقد أعلن الرئيس الأمريكي حالة الطوارئ لإيجاد تمويل لبناء الجدار على الحدود مع المكسيك، الذي يتحدث عنه ترامب منذ حملته الانتخابية عام 2016.

وكالات