الامام الخامنئي: أمريكا هُزمت في غرب آسيا

جهينة نيوز:

قال الامام السيد علي الخامنئي، الخميس، ان قوات لواء “فاطميون” المدافعين عن المراقد المقدسة لأهل البيت (ع) هم من عوامل هزيمة أمريكا في غرب آسيا.

و قال سماحته خلال استقبال مجموعة من أسر شهداء لواء “فاطميون” في الحرم الرضوي المطهر، ان مجموعة الشهداء الاخوة الافغان يمتازون عن بقية الشهداء في أنهم استشهدوا في غربة مضاعفة.

وتوجه سماحته الى أسر شهداء “فاطميون” بالقول، لا اعتبر ثواب أسر الشهداء أقل من ثواب الشهيد ذاته، ان الشهيد هو مركز التضحية لكن صبر الأسر والاقارب والاباء والامهات هو ثواب بحد ذاته.

ونوه الامام الخامنئي الى أن أمريكا هُزمت في غرب أسيا، قائلا، ان العامل في هزيمة امريكا في سوريا ولبنان والعراق هو أبناؤكم.

وتابع، إن معظمهم (شهداء لواء فاطميون) شباب ومضحون ولديهم معنويات عالية، كان لدي ارتباط وثيق مع الاشقاء الافغان قبل الثورة الاسلامية وانا على علم بمعنوياتهم.

تسنيم