لبناني و ضابط جمارك سوري متورطين بتهريب الكبتاغون من لبنان

جهينة نيوز:

اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ التالي “في إطار مكافحة عمليات تهريب المخدرات الى الخارج وتحديدا الى الدول العربية، توافرت معلومات الى قيادة الشرطة القضائية عن احتمال قيام مجموعة من الاشخاص بعملية تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون داخل مفروشات مصنعة يدويا الى إحدى تلك الدول فيما لم يتم تسمية هذه الدولة علماً بأن الدول المستهدفة بالمخدرات هي العراق و سورية و ليبيا حيث تنشط جماعات إرهابية.

وعلى الأثر تم تكليف كل من مكتب مكافحة المخدرات المركزي والمجموعة الخاصة، للعمل على إحباط هذه العملية.

ونتيجة للرصد والتعقب والمتابعة، تم تحديد شركة الشحن التي ستعتمد للتصدير، وساعة الصفر لتخليص أوراق الشحن من قبل المهربين.

بناء عليه وعملا بإشارة القضاء المختص، اطبقت قوة مشتركة من المكتب والمجموعة الخاصة المذكورين على المهربين اثناء تواجدهما داخل شركة الشحن الكائنة في محلة الصالومي، وهما بحسب ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام:

– ا. ق. (مواليد عام 1983، سوري) وهو ضابط في الجمارك السورية

– ح. س. (مواليد عام 1992، لبناني)

وضبطت الشحنة المهربة، وهي عبارة عن كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون مخبأة بطريقة احترافية داخل مقاعد غرفة جلوس عربية ولا يمكن كشفها بجهاز x-ray- وبلغت زنتها 113 كلغ، أي ما يعادل حوالي 625000 حبة، وتبلغ قيمتها حوالي 8 ملايين دولار أميركي، إضافة الى ضبط مسدس حربي ومبالغ مالية من عملات مختلفة. والعمل جار لتوقيف جميع المتورطين في داخل لبنان وخارجه.