إلهام شاهين في حضرة الإمام موسى الكاظم (ع) تثير جدلا واسعا

الجمعة, 29 آذار 2019 الساعة 20:29 | ثقافة وفن, أخبار الفنانيين

إلهام شاهين في حضرة الإمام موسى الكاظم (ع) تثير جدلا واسعا

جهينة نيوز:

نشرت الفنانة إلهام_شاهين على " إنستغرام " صور لها من زيارتها للعاصمة العراقية بغداد ، و علقت على صورها قائلة: "في ضريح الإمام موسى الكاظم عليه السلام، شكرًا أهل بغداد على الضيافة

وأثارت زيارة شاهين ردود أفعال نشطاء موقع التواصل الاجتماعي بين المرحب بالزيارة و المهاجم لها، لتواجدها في ضريح إمام شيعي.

ومن أبرز التعليقات: "أنتي مسلمة سُنية ولا شيعية"، و"نورتينا مدام الهام اهلاً وسهلاً بكِ في بلدكِ الثاني العراق"، و"حبيبتي إلهام شاهين حياك الله.. وزيارة مقبولة إن شاء الله، مراقد أهل البيت عليهم السلام لكل المسلمين كفاكم طائفية أو مذهبية، بيوتنا مفتوحة لزوار العتبات المقدسة".


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