روحاني: إعلان ترامب حول الجولان انتهاك صارخ للقانون الدولي

جهينة نيوز:

جدد الرئيس الإيراني حسن روحاني التأكيد أن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول اعتبار الجولان السوري المحتل تابعاً لكيان الاحتلال الإسرائيلي يمثل خرقاً وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

وقال روحاني خلال مؤتمر صحفي اليوم في محافظة خوزستان جنوب غرب إيران: “إن مجموعة من العنصريين استولوا على أميركا والبيت الأبيض وكل العالم لا يقبل أسلوبهم” مشيراً إلى أن أميركا تنتهك القوانين الدولية ليس تجاه إيران وحسب وإنما تجاه الكثير من القضايا.

وأكد روحاني أن بلاده ستنتصر في مواجهة العقوبات المفروضة عليها رغم الصعوبات التي عانى منها الشعب الإيراني جراءها.

ولفت روحاني إلى أنه سيتم التعويض عن الخسائر جراء الأمطار والفيضانات التي اجتاحت البلاد مؤخراً داعياً إلى الوحدة والتعاضد والعمل من أجل حل مشكلات المواطنين ومواجهة آثار العقوبات.