قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل ثلاث فلسطينيات في المسجد الأقصى

جهينة نيوز:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد ظهر اليوم ثلاث فلسطينيات من أمهات الأسرى في المسجد الأقصى المبارك.

وذكرت وكالة معا أن قوات الاحتلال المتمركزة على أبواب المسجد الأقصى اعتقلت النساء الثلاث وهن من أمهات الأسرى المقدسيين خلال وقفة داعمة للأسرى في ساحة المسجد.

وتصعد قوات الاحتلال ممارساتها العدوانية ضد الفلسطينيين في المسجد الأقصى المبارك من خلال حملات الاقتحام والاعتقال والإبعاد عن المسجد في محاولة لفرض أمر واقع بخصوص تهويد الحرم القدسي والسيطرة عليه.

مستوطنون يعتدون على أراضي الفلسطينيين في قرية بورين

من جهة أخرى اعتدى مستوطنون إسرائيليون اليوم على أراضي الفلسطينيين في قرية بورين جنوب نابلس بالضفة الغربية وقطعوا عشرات أشجار الزيتون.

وذكرت وكالة وفا أن مجموعة من المستوطنين قطعوا عشرات أشجار الزيتون يعود عمرها لأكثر من ثمانين عاما في منطقة الميادين من أراضي بورين.

ويقتحم المستوطنون الإسرائيليون البلدات والمدن الفلسطينية بشكل يومي ويرتكبون أبشع الجرائم بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.