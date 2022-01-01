لافروف يشدد على ضرورة عودة شرقي الفرات إلى ما كان عليه قبل التدخل الأمريكي

جهينة نيوز:

دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى إعادة الوضع في منطقة شرقي الفرات إلى ما كان عليه قبل التدخل الأمريكي في سوريا.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية النظام التركي مولود تشاووش أوغلو اليوم الجمعة: "إذا تحدثنا عن الضفة الشرقية للفرات، فبعد تصريحات الأمريكيين حول انسحابهم منها، عليهم أن يخرجوا من هناك بالفعل. كما يجب العودة إلى الوضع الذي تبلور هناك عبر التاريخ وظل قائما حتى لحظة دخول الأمريكيين الأراضي السورية. وأعني بذلك استرجاع العشائر العربية للأراضي التي كانت تقطنها على مدى قرون من التاريخ"، وذلك تحقيقا للأهداف التي نص عليها قرار مجلس الأمن الدولي 2254.

وأشار إلى أن روسيا وتركيا تتبنيّان موقفا مشتركا من قضية شرق الفرات، يتمثل في ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها مع مراعاة مصالح تركيا الأمنية بشكل كامل".

كما دعا لافروف إلى ضرورة إشراك جميع الأطراف المعنية في تسوية الوضع شرقي الفرات ومسألة تأمين الحدود في المنطقة، مشيرا إلى أن اتفاقية أضنة بين تركيا وسوريا تعتبر أساسا جيدا لهذا العمل.

وأوضح لافروف خلال مؤتمر صحفي مع وزير خارجية النظام التركي مولود جاويش أوغلو في أنطاليا اليوم أن الولايات المتحدة انتهكت القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بشأن الجولان السوري المحتل والملف النووي الإيراني والوضع في فنزويلا مضيفاً إنه من المؤسف أن سياستها الخارجية القائمة على التهديد والعقوبات والتدخل في الشؤون الداخلية للدول استعراض لانعدام المسؤولية تجاه القانون الدولي.

وأشار لافروف إلى خطورة الأوضاع في محافظة إدلب جراء انتشار الإرهابيين فيها مشدداً على ضرورة تطبيق اتفاق سوتشي حول إدلب والقضاء على الإرهاب نهائياً في سورية.

ولفت لافروف إلى ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة في سورية وفق القرار الأممي 2254 مشيراً إلى أهمية صيغة أستانا في هذا الإطار