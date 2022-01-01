أوغلو: أردوغان أوصل تركيا إلى حالة الإفلاس

جهينةنيوز:

أكد رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي كمال كيليتشدار أوغلو أن رئيس النظام رجب طيب أردوغان سبب كل مشكلات تركيا وأوصل البلاد إلى حافة الإفلاس السياسي والاقتصادي والمالي وخلق لتركيا الكثير من المشاكل في السياسة الخارجية جراء تدخلاته في شؤءون الدول الأخرى دون أي مبرر.

وانتقد كيليتشدار أوغلو في حديث تلفزيوني بشدة حملة أردوغان الانتخابية مشيرا إلى أن الأخير يهدد ويتوعد جميع مرشحي المعارضة للانتخابات البلدية بزجهم في السجون كما يأمر القضاء والأمن التابع له بملاحقة كل معارضيه ويستغل كل إمكانيات الدولة والإعلام الموالي له لشن حملة مسعورة ضدهم.

وأوضح كيليتشدار أوغلو أن أردوغان ينتهج سياسات استفزازية عدائية ضد فئات الشعب وجعل من الانتخابات البلدية “حربا عالمية ثالثة” كونه بات يخاف من احتمالات الهزيمة والتي ستكون بداية النهاية لحكمه.

وأكد كيليتشدار أوغلو في تصريحات له أمام تجمع انتخابي في اسطنبول أمس الأول أن رئيس النظام التركي يسخر إمكانات الدولة لخدمة مصالحه الشخصية الأمر الذي يجعل الانتخابات المحلية المقبلة غير عادلة ويضع البلاد في مشاكل على الصعيدين الداخلي والخارجي.