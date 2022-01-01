باسيل: الجولان أرض سورية محتلة حقيقة تاريخية لا يمكن تغييرها

جهينة نيوز:

جدد وزير الخارجية والمغتربين في لبنان جبران باسيل التأكيد أن الجولان أرض سورية محتلة وسيبقى سورياً.

وخلال مؤتمر صحفي مع وزيرة خارجية بلغاريا إيكاترينا زاخارييفا في صوفيا اليوم قال باسيل: “إن الجولان سوري وسيبقى سورياً وأهله عرب وهذه حقيقة تاريخية لا يمكن تغييرها بقرار من هنا أو من هناك”.

وأضاف باسيل: “إن مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وقرية الغجر أراض لبنانية وإنه لا مكان للاحتلال على أراضينا”.

وكان باسيل أكد خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية التشيكي توماش بيترجيتشيك في براغ أول من أمس رفض لبنان إعلان ترامب الذي يمثل تعدياً على الحقوق السورية.

وأقدم ترامب في اعتداء صارخ على سيادة ووحدة أراضي سورية على الإعلان بضم الجولان السوري المحتل إلى كيان الاحتلال الصهيوني بينما أكدت سورية رفضها المطلق والقاطع لهذا الإعلان لافتة إلى أنه يمثل أعلى درجات الازدراء بالشرعية الدولية وصفعة مهينة للمجتمع الدولي.