تحقيقات الطائرة الإثيوبية: نظام التحكم الآلي كان مُفعَّلاً قبل السقوط

جهينة نيوز:

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، يوم الجمعة، أن المحققين الذين يتولون التحقيق في حادث تحطم طائرة بوينغ 737 MAX في إثيوبيا والذي أسفر عن مقتل 157 شخصًا، توصلوا إلى استنتاج أولي مفاده أنه أن نظام التحكم بالطيران تم تفعيله بصورة آلية قبل السقوط “غطسا” وتحطمها، وذلك في أول نتائج التحقيق في الكارثة.

جاء ذلك في أعقاب استعادة بيانات من الصندوق الأسود للطائرة الإثيوبية التي تحطمت متسببة بمقتل 157 شخصا .

وجاء إجماع المحققين خلال جلسة استماع رفيعة المستوى في إدارة الملاحة الفيدرالية الأميركية الخميس الماضي، بحسب الصحيفة، التي أشارت إلى أن هناك مؤشرا قويا بأن النظام الآلي نفسه، الذي يطلق عليه اختصارا اسم "أم سي إيه أس"، انطلق بصورة خاطئة في حادثتي الطائرة الإثيوبية وطائرة "ليون إير" الإندونيسية، التي تحطمت قبل 5 شهور.

وأسفرت حادثتي التحطم للطائرتين الإثيوبية والإندونيسية وهما من نفس الطراز، أي بوينغ 737 ماكس، عن مقتل 347 شخصا.

لكن بيانات الصندوق الأسود للطائرة الإثيوبية، الرحلة 302، مازالت خاضعة للمراجعة بحسب مصادر على صلة بجلسة الاستماع.

ويعكف خبراء أميركيون في السلامة الجوية على تحليل النتائج التي توصل إليها محققون إثيوبيون قبل أيام، حيث يتوقع أن يصدر التقرير الأولي عن الخبراء الإثيوبيين في غضون أيام قليلة، بحسب الصحيفة الأميركية.

ويُذكر أن عائلة جاكسون موسوني ، وهو مواطن من رواندا توفي في حادث تحطم الخطوط الجوية الإثيوبية رفعت دعوى قضائية ضد بوينغ في محكمة شيكاغو الفيدرالية يوم الخميس الماضي.

وتزعم الدعوى أن شركة بوينغ قد صممت بشكل خاطئ نظام التحكم الآلي في الطيران. فيما قالت بوينغ إنها لا تستطيع التعليق على الدعوى.