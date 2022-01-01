باريس توقع مع الدوحة اتفاقية لإدارة أمن مونديال 2022

جهينة نيوز:

أبرمت قطر وفرنسا أمس الخميس اتفاقية أمنية حول بطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستستضيفها الدولة الخليجية عام 2022.

ووقع على الاتفاقية رئيس الوزراء القطري عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ونظيره الفرنسي إدوار فيليب الذي يزور الدوحة.

وجاء في بيان صدر بعد توقيع الاتفاقية، أنها تهدف إلى "بناء شراكة استراتيجية للتحضير لكأس العام 2022 وإدارة أمن الحدث الرياضي الأبرز".

وكانت الدوحة قد أبرمت اتفاقية مع لندن بشأن توفير الحماية الجوية خلال المونديال المقبل، وسيقوم بموجبها طيارون قطريون وبريطانيون بطلعات مشتركة بمقاتلات "تايفون" لتأمين أجواء الدولة الخليجية خلال استضافتها أبرز حدث رياضي في العالم.