الأمم المتحدة تعلن احتجاز أحد خبراء المنظمة في تونس

جهينة نيوز:

أكّد مكتب منظمة الأمم المتحدة في تونس، اليوم الجمعة، أنّه "تم اعتقال أحد خبراء المنظمة الأممية لدى قدومه إلى تونس الثلاثاء الماضي، وأنه لا يزال قيد الاحتجاز."

جاء ذلك في بيان صدر السبت، عن مكتب الأمم المتحدة بتونس، وفقا لما ذكرته وكالة الأناضول.

وتابع بيان المنظمة الأممية أنّ مكتبها بتونس على اتصال بالسلطات المحلية للتأكد من "أسباب اعتقال المنصف قرطاس"، المكلف بمهام في ليبيا واحتجازه.

وأشار أيضا إلى أنّ "الخبراء الأممين والمكلفين بمهمة على غرار قرطاس، يتمتعون بالحصانة وأنهم مشمولون باتفاقيات امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها التي تهم مبعوثيها وخبرائها".

وتداولت بعض وسائل الإعلام في تونس أخبارا تفيد بأنّ رجال أمن بزي مدني قاموا بتوقيف المسؤول الأممي والخبير تونسي في الاعلام والأمن، المنصف قرطاس في مطار قرطاج الدولي ليلة الثلاثاء الماضي، قادما من روما على متن الخطوط الايطالية.

ومنصف قرطاس هو محقق لدى مجلس الأمن الدولي وباحث بمركز جينيف للنزاعات والتنمية وترسيخ السلم ومنسق مشاريع برامج الدراسات في الأسلحة الخفيفة في ليبيا وشمال إفريقيا.

ونقلت تقارير إعلامية أيضا أنّ توقيف الخبير يأتي على خلفية قضية تتعلق بالكشف عن شبكة تجسس دولية تنشط داخل عدد من الدول العربية بينها تونس، وتتخابر لفائدة دولة أوروبية ومنظمة عالمية.