ترامب: داعمو "التحقيق" حاولوا الإطاحة بالانتخابات بشكل غير قانوني

جهينة نيوز:

في أول مؤتمر سياسي له بعد انتهاء تحقيق بشأن التواطؤ مع روسيا، اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب داعمي التحقيق بمحاولة الإطاحة بانتخابات عام 2016 والسعي للاستيلاء على السلطة "بشكل غير قانوني".

وقال ترامب إن "البلد تضرر بفعل هذا التحقيق"، ووصف معارضيه بأنهم "خاسرون" وعبر عن ارتياحه لانتهاء التحقيق.

وقال لحشد ضم الآلاف في ساحة غران رابيدس بولاية ميشيغان الأميركية: "بعد ثلاثة أعوام من الأكاذيب والتشويه والتشهير انقضت الخدعة الروسية. أخيرا انتهى وهم التواطؤ".

وأضاف: "حملة الاضطهاد المتصلة بروسيا هي خطة وضعها من خسروا الانتخابات في محاولة للاستيلاء على السلطة بشكل غير قانوني عن طريق اتهام أميركيين أبرياء...في مكيدة مدروسة".

المصدر: رويترز