وزير الخزانة الأمريكي: أجرينا محادثات تجارية بناءة في بكين

جهينة نيوز:

أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، إجراء جولة محادثات تجارية "بناءة" مع الصين في العاصمة بكين.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين في تغريدة بموقع تويتر: "اختتمت والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر محادثات تجارية بناءة في بكين".

وأضاف "أتطلع للترحيب بنائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه، لمواصلة هذه المناقشات المهمة في واشنطن الأسبوع المقبل".

ولم يذكر الوزير الأمريكي أية تفاصيل عن فحوى المحادثات التجارية أو التقدم الذي تم إحرازه أو نقاط الخلاف الشائكة والعالقة بين الجابين حتى الآن.

وانطلقت الخميس جولة محادثات تجارية جديدة في بكين على مدار يومين بين مفاوضين بارزين من الجانبين الأمريكي والصيني.

وقال قاو فنغ المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية إن الجانبين حققا بعض التقدم خلال محادثات هاتفية سابقة لكن مازال هناك الكثير من العمل لإنجازه.

ومنذ 7 يناير / كانون الثاني 2019، عقد مفاوضون بارزون من الولايات المتحدة والصين عدة جولات من المحادثات بهدف التوصل لحل للخلافات التجارية بينهما.

المصدر: الأناضول