لافروف من تركيا.. قرار الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان خرقًا للقانون الدولي بشكل صارخ

جهينة نيوز:

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن قرار الولايات المتحدة الإعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان، يشكّل خرقًا للقانون الدولي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، الجمعة، في ولاية أنطاليا جنوبي تركيا.

وأشار لافروف إلى أن القرار الأمريكي له علاقة بالانتخابات المرتقبة في إسرائيل، ولكنه يحمل بعدًا آخر مفاده "أنا قادر على فعل كل شيء".

وتابع: "هذا خرق يخالف القانون الدولي.. لقد خرق القانون الدولي بشكل صارخ".

واحتلت إسرائيل مرتفعات الجولان السورية عام 1967، وأقر الكنيست (البرلمان) في 1981 قانون ضمها إليها، لكن المجتمع الدولي لا يزال ينظر إلى المنطقة على أنها أراضٍ سورية محتلة.