إنذار في مطار سيدني يعلق تسيير الرحلات

جهينة نيوز:

ستأنف مطار سيدني الرئيسي تسيير رحلاته بعد أن علقها صباح اليوم بسبب انبعاث دخان من برج المراقبة الجوية.

وقالت هيئة خدمات الملاحة الجوية AirservicesAustralia: "لقد سمح رجال الإطفاء للموظفين بالعودة إلى البرج، ونتوقع أن نكون جاهزين للعمل خلال الدقائق العشر القادمة".

وبيّن برايس جوناس المشرف على عمليات الإطفاء والإنقاذ في نيو ساوث ويلز في حديث لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، أن جهاز الإنذار من الدخان دوى في البرج بسبب ارتفاع حرارة نظام دعم احتياطي لبطارية أحد الحواسيب.

وأضاف: "أرسلنا أربع سيارات إطفاء وقمنا بإجلاء جميع موظفي البرج وعلقت الرحلات لمدة تقل عن ساعة نتيجة للخوف من الحريق".

وأشار إلى أن الفرق المختصة عملت على "إزالة البطارية، وفحصت الهواء داخل البرج، وهو آمن بنسبة 100% ثم سمحت للموظفين بالعودة إلى أماكنهم ومتابعة عملهم".