وفاة 25 شخصاً بحريق مبنى للمكاتب في بنغلادش

جهينة نيوز:

ارتفعت حصيلة ضحايا الحريق الذي اندلع في مبنى للمكاتب من 19 طابقاً في مدينة دكا عاصمة بنغلادش، إلى 25 شخصاً، بعد أن تحدثت الأنباء الأولية عن سقوط 16 قتيلا وإصابة 70 شخصاً.

وذكرت صحيفة Dhaka Tribune، أنه تم العثور على 19 جثة في المبنى، وتوفي ستة آخرون في المستشفيات متأثرين بإصاباتهم.

وأضافت، أن النيران اندلعت في المبنى الذي يضم مكاتب لشركات تصدير الملابس ومزودي خدمات الإنترنت، ظهر الخميس في حوالي الساعة 13:00.

وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق بعد حوالي أربع ساعات، والتحقيق مستمر لكشف أسباب الحادث.

وتؤكد السلطات المحلية، عدم وجود نظام لإطفاء الحرائق في المبنى، مشيرة إلى استمرار عمليات البحث والإنقاذ.